L'auto la centra in pieno e la fa sbalzare contro un altro veicolo: paura per una 64enne (Di mercoledì 16 ottobre 2024) ANCONA - paura nel primo pomeriggio di oggi, poco dopo le 13, per una donna di 64 anni che è stata investita da un'auto e poi sbalzata contro un altro mezzo. Per lei necessario l'intervento degli operatori della Croce Gialla di Ancona che l'hanno caricata in ambulanza e trasportata all'ospedale Anconatoday.it - L'auto la centra in pieno e la fa sbalzare contro un altro veicolo: paura per una 64enne Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) ANCONA -nel primo pomeriggio di oggi, poco dopo le 13, per una donna di 64 anni che è stata investita da un'e poi sbalzataunmezzo. Per lei necessario l'intervento degli operatori della Croce Gialla di Ancona che l'hanno caricata in ambulanza e trasportata all'ospedale

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli - Conte è in emergenza : altro titolare out contro l’Empoli - Meret non ci sarà contro l’Empoli (LaPresse) spazionapoli. . Ed il Napoli capolista ha in calendario una gara davvero molto insidiosa. Basti pensare che, nonostante il ko rimediato contro la Lazio prima della sosta, l’Empoli ha la seconda miglior difesa del campionato dietro alla Juve. Il Napoli di Conte è in emergenza. (Spazionapoli.it)

Cantieri - FdI attacca Orioli : “Altro che buonsenso - servono controlli” - QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY “A fronte delle tante problematiche causate dai cantieri è assurdo che l’assessora Orioli si limiti a fare spallucce e dire che dobbiamo appellarci al buon senso di ciascuno. Quindi l’amministrazione cosa ci sta a fare? Orioli dimostra... (Bolognatoday.it)

Vis - un altro mattoncino verso la salvezza. Reazione e carattere anche contro il Pineto - L’intensità non è mancata, il pressing alto neppure, applicato fino all’ultimo, così come la capacità di reagire alla rete galeotta degli abruzzesi che avrebbe potuto provocare serie conseguenze ai pesaresi, perché la squadra di Tisci nelle ripartenze si è dimostrata molto insidiosa. . L’impressione è che Paganini renda più da centrale che sulla fascia, al fianco di un Pucciarelli che ha ... (Sport.quotidiano.net)