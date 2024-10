Nuovasocieta.it - La dittatura della Corea del Nord. Una grande caserma, sempre più lontana da Seul, amica di Putin

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Si sono imbufaliti per i volantini contro il regime che i droni leggeri dihanno fatto piovere sulle cittàne e, per risposta, oltre al consueto scarico di immondizia con centinaia di palloni aerostatici verso ladel Sud, hanno fatto saltare con l’esplosivo alcuni dei pochi collegamenti tra i due paesi, minacciando ritorsioni sul piano militare. Nei volantini si riferiva anche delle straordinarie ricchezze del luminoso Kim Jong II, al potere dal 2012, in un paese isolato e poverissimo, in cui tutti i mezzi di produzione sono in mano allo Stato, dai cui è difficile ottenere informazioni e dal quale è quasi impossibile fuggire. A complicare un clima internazionale quanto mai teso ci mancava ladel. Uno stato dominato in modo patriarcal-stalinista da generazioni di leader con un cultopersonalità assoluto in cui il tempo sembra fermato.