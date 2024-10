G7 trasforma la città: blocchi, zone rosse e disagi per 5 giorni! (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Pescara - Tra divieti di transito, rimozioni e controlli serrati, la città si prepara a cinque giorni di massima allerta. In occasione del vertice del G7 e del B7 che si terrà dal 22 al 24 ottobre, la città sarà sottoposta a cinque giorni di restrizioni eccezionali, con divieti, zone rosse e un massiccio dispiegamento di forze per garantire la sicurezza. I residenti delle aree coinvolte potranno muoversi solo a piedi, a meno che non dispongano di garage o parcheggi privati, in quanto le auto non potranno transitare in molte strade. Questi provvedimenti dureranno dalla mattina di lunedì 21 ottobre fino alla notte di venerdì 25 ottobre. La Prefettura e la Questura hanno individuato cinque zone di massima sicurezza, in cui verranno applicate le misure più rigide. Abruzzo24ore.tv - G7 trasforma la città: blocchi, zone rosse e disagi per 5 giorni! Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Pescara - Tra divieti di transito, rimozioni e controlli serrati, lasi prepara a cinquedi massima allerta. In occasione del vertice del G7 e del B7 che si terrà dal 22 al 24 ottobre, lasarà sottoposta a cinquedi restrizioni eccezionali, con divieti,e un massiccio dispiegamento di forze per garantire la sicurezza. I residenti delle aree coinvolte potranno muoversi solo a piedi, a meno che non dispongano di garage o parcheggi privati, in quanto le auto non potranno transitare in molte strade. Questi provvedimenti dureranno dalla mattina di lunedì 21 ottobre fino alla notte di venerdì 25 ottobre. La Prefettura e la Questura hanno individuato cinquedi massima sicurezza, in cui verranno applicate le misure più rigide.

