Cristiano Ronaldo esplode contro l'arbitro dopo il pareggio del Portogallo: lo manda a quel paese

Alla fine di Scozia-Portogallo Cristiano Ronaldo è stato incontenibile contro l'arbitro: gli ha rivolto gestacci e insulti mentre tornava negli spogliatoi.

Cosa c’è dietro la battuta di Cristiano Ronaldo a Szczesny contro la Juve : non era solo uno scherzo - La freddura di CR7 rivolta all'ex portiere bianconero, oggi a Barcellona, sembra nascondere dell'altro. Basta andare a ritroso nel tempo per trovare le ragioni di questa forma d'acredine del portoghese nei confronti della vecchia signora.Continua a leggere . (Fanpage.it)

F1 - Colapinto sul suo merchandise : “Williams ha fissato un prezzo che neanche Cristiano Ronaldo può permettersi” - . Poi gli argentini impazziscono e diventerà sold-out, ma saranno costretti a mangiare riso per due mesi“. Franco Colapinto continua a sorprendere tutti. La reazione di Colapinto però ha sorpreso: “L’unica cosa che spero è che non si svendano comprando quelle sciocchezze, perché poi mi fanno scaldare“. (Sportface.it)

Cristiano Ronaldo - Szczesny e la “frecciata” alla Juventus. I retroscena - “Incredibile“, ha detto CR7 a Szczesny, “ti sei dovuto ritirare per andare a giocare in un grande club“. Con l’ovvia coda di polemiche che ne è seguita. In attesa di giudizio, visto che il club ha impugnato il provvedimento, sembra proprio che Ronaldo abbia voluto far conoscere il suo pensiero alla società bianconera. (Thesocialpost.it)