Bonus neonati, lavoro, contributo banche: ecco le misure principali della Manovra (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il Bonus neonati da mille euro, gli sgravi per le famiglie numerose, gli investimenti in Difesa, il contributo da banche e assicurazioni. Il Consiglio dei ministri ha approvato la Manovra pari a circa 30 miliardi lordi. "Prosegue l''approccio serio e responsabile" del governo, sottolinea il Mef in una nota. In termini lordi, il ddl Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ilda mille euro, gli sgravi per le famiglie numerose, gli investimenti in Difesa, ildae assicurazioni. Il Consiglio dei ministri ha approvato lapari a circa 30 miliardi lordi. "Prosegue l''approccio serio e responsabile" del governo, sottolinea il Mef in una nota. In termini lordi, il ddl

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bonus neonati - lavoro - contributo banche : ecco le misure principali della Manovra - (Adnkronos) - Il bonus neonati da mille euro, gli sgravi per le famiglie numerose, gli investimenti in Difesa, il contributo da banche e assicurazioni. "Prosegue l''approccio serio e responsabile" del governo, sottolinea il Mef in una nota. Tra le altre coperture rilevanti, contributi del settore bancario e assicurativo. (Liberoquotidiano.it)

Bonus neonati in Manovra - 1000 euro per i genitori : a chi spettano - (Adnkronos) – Nella Manovra 2025 arriva il 'bonus neonati'. A chi spetta il contributo previsto dalla misure che introduce un… L'articolo Bonus neonati in Manovra, 1000 euro per i genitori: a chi spettano proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

Manovra - interventi per 30 miliardi : da bonus neonati a pensioni e sanità - le misure - (Adnkronos) – Via libera del Consiglio dei ministri presieduto dalla premier Giorgia Meloni alle misure della manovra 2024-2025. In termini lordi la… L'articolo Manovra, interventi per 30 miliardi: da bonus neonati a pensioni e sanità, le misure proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)