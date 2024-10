Bonus 1.000 euro per i nuovi nati 2025: ecco a chi spetta e come richiedere la Carta (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Bonus 1.000 euro per i nuovi nati 2025: ecco a chi spetta e come richiedere la Carta. Arriva la Carta per i nuovi nati da 1.000 euro . L’assegno unico è escluso dal calcolo dell’ Isee . Cambiano le detrazioni, con un primo assaggio di quoziente familiare . Viene prorogato il Bonus ristrutturazioni al 50% , ma solo per la prima casa. Arrivano tagli del 5% ai ministeri. Il contributo da 3,5 miliardi Feedpress.me - Bonus 1.000 euro per i nuovi nati 2025: ecco a chi spetta e come richiedere la Carta Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di mercoledì 16 ottobre 2024)1.000per ia chila. Arriva laper ida 1.000. L’assegno unico è escluso dal calcolo dell’ Isee . Cambiano le detrazioni, con un primo assaggio di quoziente familiare . Viene prorogato ilristrutturazioni al 50% , ma solo per la prima casa. Arrivano tagli del 5% ai ministeri. Il contributo da 3,5 miliardi

Arriva la Carta dei nuovi nati - come funziona il bonus da mille euro per le famiglie - Tra le altre iniziative sociali, viene rifinanziata per il 2025 la “carta dedicata a te” con un fondo di 500 milioni di euro. 000 euro, pensato per aiutare le famiglie a coprire le spese legate alla nascita di un figlio. La Carta dei nuovi nati non è un semplice assegno versato sul conto corrente, ma una carta prepagata. (Quifinanza.it)