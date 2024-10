Secoloditalia.it - Antimafia, Colosimo propone di sospendere chi è in conflitto d’interessi. M5s e Pd sulle barricate

Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) I commissari che dovessero trovarsi in “di interessi” su alcuni temi si astengano dai lavori della Commissione. Una proposta di assoluto buon senso, formulato dalla presidente Chiara, scaturita da casi giudiziari e di cronaca che vedono in corto circuito alcuni ex magistrati, oggi parlamentari grillini e componenti dell’. La proposta dell’esponente di FdI ha mandato su tutte le furie il Movimento Cinque Stelle che vi ravvisa il tentativo di “far fuori” Roberto Scarpinato e Federico Cafiero de Raho dalle sedute sull’inchiesta sui dossieraggi estragi.