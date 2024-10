A Pratovecchio Stia il 3° raduno dei pellegrini della Via di Francesco: un evento di spiritualità e promozione del territorio (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dal 18 al 20 ottobre, Pratovecchio Stia ospiterà il 3° raduno dei pellegrini e Pellegrine della Via di Francesco, un percorso di pellegrinaggio che unisce Firenze ad Assisi e prosegue fino a Roma, con un nuovo ramo che collega Rimini a La Verna. L’evento, patrocinato dal Comune di Pratovecchio Stia, nasce dalla collaborazione tra le associazioni che si occupano del mantenimento e della valorizzazione del cammino, coinvolgendo anche le strutture locali che accolgono i pellegrini. Il fenomeno dei cammini spirituali è in costante crescita, con circa 1200-1300 persone attese nel tratto tra Firenze e La Verna nel 2024 e oltre 4000 nel percorso fino ad Assisi. L’attesa per il Giubileo e l’800° anniversario della morte di San Francesco promette un ulteriore incremento. Lortica.it - A Pratovecchio Stia il 3° raduno dei pellegrini della Via di Francesco: un evento di spiritualità e promozione del territorio Leggi tutta la notizia su Lortica.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dal 18 al 20 ottobre,ospiterà il 3°deie PellegrineVia di, un percorso di pellegrinaggio che unisce Firenze ad Assisi e prosegue fino a Roma, con un nuovo ramo che collega Rimini a La Verna. L’, patrocinato dal Comune di, nasce dalla collaborazione tra le associazioni che si occupano del mantenimento evalorizzazione del cammino, coinvolgendo anche le strutture locali che accolgono i. Il fenomeno dei cammini spirituali è in costante crescita, con circa 1200-1300 persone attese nel tratto tra Firenze e La Verna nel 2024 e oltre 4000 nel percorso fino ad Assisi. L’attesa per il Giubileo e l’800° anniversariomorte di Sanpromette un ulteriore incremento.

