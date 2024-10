Zonawrestling.net - 5 momenti topici che ricorderemo di WrestleDream

Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il silenzio è palpabile e a tratti surreale. Jon Moxley ha appena vinto il titolo nel modo più anticlimatico che ci sia e messo fine alla carriera full time di Bryan Danielson. È una istantanea fortissima, sebbene – appunto – anticlimatica. Si è scoperto poi che l’idea è stata proprio di Danielson: visto il post match, ha voluto focalizzare la scrittura dell’incontro come finalizzato a quello che sarebbe successo. Prima di addentrarci nei cinqueche rimarranno del ppv, c’è da considerare che per essere una card filler e molto debole nella costruzione, la AEW ha raggiunto un sold out di oltre 8 mila spettatori paganti. Un anno fa, con una card più forte e il debutto spoilerato ovunque di Edge, furono un migliaio di meno. 1. Jay White vs Adam Page è una perlaLo so, ho visto molti commenti di critiche.