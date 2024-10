Zielinski esce per un problema fisico: Inter in allarme (Di martedì 15 ottobre 2024) Piotr Zielinski è uscito anzitempo dal campo nel corso di Polonia-Croazia, match nel quale ha messo a segno l’1-0 iniziale: l’Inter segue con preoccupazione le sue condizioni. problema – Piotr Zielinski, centrocampista dell’Inter, è stato sostituito da Bartosz Kapustka al 74? della sfida tra Polonia e Croazia a causa di un problema muscolare. Il calciatore nerazzurro, che aveva siglato il gol del momentaneo 1-0 per i polacchi, si è toccato la coscia mentre usciva dal campo. L’Inter si trova a questo punto costretta a sperare che le condizioni del suo centrocampista non siano serie. Soprattutto se si considera quanto la sua presenza possa essere importante per affrontare al meglio le numerose sfide da affrontare nelle prossime settimane. Inter-news.it - Zielinski esce per un problema fisico: Inter in allarme Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Piotrè uscito anzitempo dal campo nel corso di Polonia-Croazia, match nel quale ha messo a segno l’1-0 iniziale: l’segue con preoccupazione le sue condizioni.– Piotr, centrocampista dell’, è stato sostituito da Bartosz Kapustka al 74? della sfida tra Polonia e Croazia a causa di unmuscolare. Il calciatore nerazzurro, che aveva siglato il gol del momentaneo 1-0 per i polacchi, si è toccato la coscia mentre usciva dal campo. L’si trova a questo punto costretta a sperare che le condizioni del suo centrocampista non siano serie. Soprattutto se si considera quanto la sua presenza possa essere importante per affrontare al meglio le numerose sfide da affrontare nelle prossime settimane.

