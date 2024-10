Sport.quotidiano.net - Spal, l’uscita dal tunnel. Organico incompleto e carattere assente: serve meno integralismo

(Di martedì 15 ottobre 2024) Se per una volta, una soltanto, è consentita una personalizzazione, siamo rientrati da Campobasso con un pullman di tifosi, per via dello sciopero dei treni. Partenza dal Molise alle 14,45, arrivo a Ferrara alle 22,30. Loro, quei tifosi - capitanati da Ricky Lazzari, già centrocampista e allenatore dei giovani nella Giacomense - , e così pure tutti gli altri del coraggioso manipolo di 185 pazzi di, avevano messo la sveglia alle 3 del mattino per partire alle 4,15, e grazie tante Lega per il lunch-match. Il torpedone nel rientro ha impiegato 8 ore. Se non è commovente attaccamento questo Ora, non si vuol fare basso populismo, ma è chiaro che quando dagliti lanciano il coro "Meritiamo di più", i tifosi sanno quel che dicono. Alcuni davano la loro stagione per chiusa a Campobasso, che Eboli in fondo non è lontana; altri preparavano già il viaggio ad Arezzo.