Sonia Bruganelli rompe il silenzio dopo Ballando con le Stelle e piange in diretta: "Ho sbagliato"

A seguito di quanto accaduto negli ultimi giorni, Sonia Bruganelli rompe il silenzio con una lunga diretta social

Dopo giorni di dibattiti televisivi che vedono protagonista Sonia Bruganelli come concorrente di Ballando con le stelle, Paolo Bonolis interviene con un post che rompe il silenzio mantenuto fino ad ora. In questi giorni il conduttore, ex marito di Sonia e padre dei suoi tre figli, è stato citato.

Ballando con le Stelle 19 - Sonia Bruganelli rompe il silenzio dopo le critiche ricevute : “Non voglio imparare la parola umiltà perché…” - È partita la musica è rispetto a tre settimane fa sentivo totalmente altro, sapevo come affrontare determinate prese, sono riuscita a lasciarmi andare e non ci credevo che il ballo potesse aiutare anche me. . Ho detto forse ce la faccio adesso a provare a smuovere qualche cosa nella mia vita emotiva e ho accettato Ballando perché era qualcosa che ho pensato mi potesse aiutare a livello fisico e ... (Isaechia.it)