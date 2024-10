Re Carlo in Australia come “una vecchia rock star al suo ultimo tour”: tutti e sei i premier lo snobbano e non si presentano al ricevimento (Di martedì 15 ottobre 2024) Più che di un cerimoniale riservato ad un capo di Stato e soprattutto ad un re al vertice del Commonwealth, Carlo III, nel suo prossimo viaggio in Australia si dovrà accontentare di una accoglienza degna di un personaggio dei fumetti, o meglio, come lo ha definito qualche anti monarchico, di “una vecchia rock star al suo ultimo tour”. Un saluto per il pubblico rimasto, insomma, per Carlo III che pur di andare in questo faticoso e lontano Royal tour ha chiesto ed ottenuto il permesso dei medici di sospendere le terapie contro il cancro alle quali si sta sottoponendo da gennaio. Non ci saranno politici a riceverlo ufficialmente, perché tutti e sei i premier degli stati Australiani hanno chiarito che non parteciperanno al ricevimento organizzato in suo onore il 21 ottobre a Canberra. Ilfattoquotidiano.it - Re Carlo in Australia come “una vecchia rock star al suo ultimo tour”: tutti e sei i premier lo snobbano e non si presentano al ricevimento Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Più che di un cerimoniale riservato ad un capo di Stato e soprattutto ad un re al vertice del Commonwealth,III, nel suo prossimo viaggio insi dovrà accontentare di una accoglienza degna di un personaggio dei fumetti, o meglio,lo ha definito qualche anti monarchico, di “unaal suo”. Un saluto per il pubblico rimasto, insomma, perIII che pur di andare in questo faticoso e lontano Royalha chiesto ed ottenuto il permesso dei medici di sospendere le terapie contro il cancro alle quali si sta sottoponendo da gennaio. Non ci saranno politici a riceverlo ufficialmente, perchée sei idegli statini hanno chiarito che non parteciperanno alorganizzato in suo onore il 21 ottobre a Canberra.

