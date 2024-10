Ultimouomo.com - Perché l'Argentina sta pensando di sospendere le retrocessioni

(Di martedì 15 ottobre 2024) Provate a immaginarvi se lo scorso marzo Frosinone, Sassuolo, Salernitana, Lecce, Empoli e Verona si fossero presentate in assemblea di Lega per chiedere se per un anno si potesse far finta di niente con lein Serie B, rimandando tutto all’anno successivo. Chissà se ci sarebbe stato un dibattito o se semplicemente ci saremmo fatti delle grasse risate,di trovarci di fronte a uno scherzo. Se non riuscite ad immaginarvelo, comunque, poco male: in, infatti, in autunno questa proposta viene periodicamente tirata fuori, e altrettanto periodicamente viene accolta, anche di buon grado. Com’è possibile? È una storia lunga. Come funziona? Quando pensiamo al campionato argentino, chiunque, anche chi non può definirsi un appassionato, citerà due vocaboli nei quali è impossibile non essere incappati prima o poi: Apertura e Clausura.