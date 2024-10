Meteo, torna la pioggia e calano le temperature (Di martedì 15 ottobre 2024) Settimana piuttosto movimentata a causa delle perturbazioni che arrivano sulla nostra Regione. Nel pomeriggio dovrebbe aumentare la nuvolosità, con la pioggia attesa sin dalle prime ore di mercoledì, 16 ottobre. Si profila, infatti, un'altra buona dose d'acqua, con il maltempo che - secondo i Parmatoday.it - Meteo, torna la pioggia e calano le temperature Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Settimana piuttosto movimentata a causa delle perturbazioni che arrivano sulla nostra Regione. Nel pomeriggio dovrebbe aumentare la nuvolosità, con laattesa sin dalle prime ore di mercoledì, 16 ottobre. Si profila, infatti, un'altra buona dose d'acqua, con il maltempo che - secondo i

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pioggia - temporali e rischio nubifragi a Milano e in Lombardia : le previsioni meteo - it, l'approfondimento di un pericoloso ciclone sul Mar Mediterraneo scatenerà intense precipitazioni. Ma quando e dove? Vediamo tutto più nel dettaglio. Il ciclone continuerà ad imperversare anche nel corso del prossimo weekend, tra venerdì 19 a domenica 21 ottobre, con la possibilità più che concreta di altri rovesci di forte intensità: il mese di ottobre continuerà a rivelarsi piuttosto ... (Ilgiorno.it)

Meteo - sta per cambiare tutto : tornano pioggia e freddo - In particolare, il meteorologo ha previsto piogge al Centro Nord già tra mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre, con rovesci abbondanti in regioni come la Liguria di Ponente e l’Alta Toscana. it. L’ottobrata è ormai giunta alla sua fase conclusiva, con maltempo e freddo in arrivo su tutto il territorio italiano. (Thesocialpost.it)

“Caldo fino a venerdì - poi torna la pioggia” : il meteorologo spiega le ottobrate su Napoli e Campania - Il professor Adriano Mazzarella spiega le "ottobrate" in corso su Napoli e Campania: "Fenomeni che finiranno il 18, poi arriverà la forte pioggia"Continua a leggere . (Fanpage.it)