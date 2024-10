Mathilde del Belgio e Brigitte Macron, look gioiello e sfarzo all’Eliseo. Scoppia la polemica (Di martedì 15 ottobre 2024) Mathilde e Filippo del Belgio sono in visita di Stato in Francia per tre giorni. Emmanuel e Brigitte Macron li hanno ricevuti con tutti gli onori del caso, ma hanno dato il meglio con la cena di gala offerta loro all’Eliseo dove la Regina in Dior e la First Lady hanno brillato con degli abiti gioiello sfavillanti. Ma tutto questo sfarzo ha suscitato non poche polemiche. Mathilde del Belgio all’Eliseo in Dior Emmanuel e Brigitte Macron non si sono risparmiati per offrire a Mathilde e Felipe del Belgio un banchetto degno dei Reali, esattamente come hanno fatto a settembre 2023, quando ospitarono Carlo e Camilla. Così il tappeto rosso è stato srotolato ancora una volta all’Eliseo. La Regina Mathilde era magnifica e ha voluto omaggiare la Francia indossando un abito di Dior. Dilei.it - Mathilde del Belgio e Brigitte Macron, look gioiello e sfarzo all’Eliseo. Scoppia la polemica Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di martedì 15 ottobre 2024)e Filippo delsono in visita di Stato in Francia per tre giorni. Emmanuel eli hanno ricevuti con tutti gli onori del caso, ma hanno dato il meglio con la cena di gala offerta lorodove la Regina in Dior e la First Lady hanno brillato con degli abitisfavillanti. Ma tutto questoha suscitato non poche polemiche.delin Dior Emmanuel enon si sono risparmiati per offrire ae Felipe delun banchetto degno dei Reali, esattamente come hanno fatto a settembre 2023, quando ospitarono Carlo e Camilla. Così il tappeto rosso è stato srotolato ancora una volta. La Reginaera magnifica e ha voluto omaggiare la Francia indossando un abito di Dior.

