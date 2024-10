L’ndrangheta in Curva, ecco tutti gli affari di Bellocco e soci (Di martedì 15 ottobre 2024) Un’inchiesta che non finisce mai anzi che si allarga di giorno in giorno senza che nessuno si stupisce anzi i magistrati continuano a scavare Un’inchiesta che sta diventando sempre più pensate e che, per certi versi, sta anche sorprendendo i magistrati milanesi che stanno indagando da mesi su intrecci e situazioni criminali che partono da Milano, ma arrivano in Calabria e anche in Germania. Bellocco, ultras dell’Inter, aveva interessi in Germania col fratello (Ansa Foto) Cityrumors.itUna rete che parte da Milano e si ramifica in tante direzioni. In Curva tanto lavoro per Antonio Bellocco che aveva tanti affari legati al parcheggio, allo smistamento dei biglietti e, forse, anche al commercio di droga, ma la realtà, almeno da quello che sta emergendo nei documenti dell’inchiesta, è che Bellocco voleva mantenere il più possibile un profilo basso. Cityrumors.it - L’ndrangheta in Curva, ecco tutti gli affari di Bellocco e soci Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Un’inchiesta che non finisce mai anzi che si allarga di giorno in giorno senza che nessuno si stupisce anzi i magistrati continuano a scavare Un’inchiesta che sta diventando sempre più pensate e che, per certi versi, sta anche sorprendendo i magistrati milanesi che stanno indagando da mesi su intrecci e situazioni criminali che partono da Milano, ma arrivano in Calabria e anche in Germania., ultras dell’Inter, aveva interessi in Germania col fratello (Ansa Foto) Cityrumors.itUna rete che parte da Milano e si ramifica in tante direzioni. Intanto lavoro per Antonioche aveva tantilegati al parcheggio, allo smistamento dei biglietti e, forse, anche al commercio di droga, ma la realtà, almeno da quello che sta emergendo nei documenti dell’inchiesta, è chevoleva mantenere il più possibile un profilo basso.

