Le grandi manovre tra questi otto nomi c' è il futuro sindaco di Agrigento

Nell'autunno del 2025 ad Agrigento saranno trascorsi cinque anni dall'elezione di Franco Miccichè come sindaco della futura capitale italiana della cultura. Non c'è ancora nulla di certo, nemmeno la data del voto. Le variabili da considerare sono tante per poter sin da ora tracciare un quadro

Il sindaco di Agrigento vieta i souvenir di mafia. L’ex procuratore : “Un pannicello caldo - denunci vecchi e nuovi ladri di risorse idriche” - “C’è una totale mancanza di programmazione e attenzione del territorio, appare chiaro che gli agrigentini non siano in grado di uscire da questo guado di clientelismo. “Nel frattempo non è cambiato molto”, commenta con amarezza Patronaggio. È questo il commento critico del magistrato Luigi Patronaggio dopo che il sindaco di Agrigento, Francesco Micciché, lo scorso 22 agosto, ha firmato ... (Ilfattoquotidiano.it)

Agrigento - il sindaco vieta la vendita di souvenir inneggianti alla mafia - Il sindaco di Agrigento ne ha vietato la vendita dopo che in alcune vetrine dei negozi della centralissima via Atenea erano stati esposti alcuni oggetti ritraenti il classico stereotipo del siciliano vestito di nero, con la coppola e la lupara e con tanto di scritta 'u mafiusu'. Ma c'è anche la coppia, lui e lei su una macchina colorata di verde, bianco e rosso, con entrambi che portano sulle ... (Tg24.sky.it)

Akragas - il sindaco di Agrigento Miccichè incontra i calciatori e lo staff - Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, ha incontrato la squadra dell'Akragas, allo stadio Esseneto. Il primo cittadino, come comunicato dal club biancazzurro, ha salutato i calciatori e ha rinnovato l'in bocca al lupo allo staff tecnico in vista della nuova stagione agonistica. Ad... (Today.it)