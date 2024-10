La premier Giorgia Meloni conferma la missione in Libano (Di martedì 15 ottobre 2024) «Sì». Con questa risposta sintetica la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha confermato che andrà in Libano, rispondendo a una domanda dei cronisti se stia valutando la missione. Martedì mattina la premier ha riferito al Senato in vista del Consiglio europeo di giovedì, ribadendo che gli attacchi di Israele al contingente Unifil sono «inaccettabile» e che va garantita la sicurezza dei soldati in missione in Libano. «Gli attacchi a Unifil non sono accettabili, e questa è la posizione che l’Italia sta assumendo a tutti i livelli e che io stessa ho ribadito a Netanyahu. Ritengo che l’atteggiamento dell’esercito israeliano sia del tutto ingiustificato. È necessario rompere questo ciclo di violenza», ha detto la premier al Senato. Secondo quanto apprende il Giornale, la premier italiana sta lavorando a una missione in due tappe in Medio Oriente. Lettera43.it - La premier Giorgia Meloni conferma la missione in Libano Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di martedì 15 ottobre 2024) «Sì». Con questa risposta sintetica la presidente del Consigliohato che andrà in Libano, rispondendo a una domanda dei cronisti se stia valutando la. Martedì mattina laha riferito al Senato in vista del Consiglio europeo di giovedì, ribadendo che gli attacchi di Israele al contingente Unifil sono «inaccettabile» e che va garantita la sicurezza dei soldati inin Libano. «Gli attacchi a Unifil non sono accettabili, e questa è la posizione che l’Italia sta assumendo a tutti i livelli e che io stessa ho ribadito a Netanyahu. Ritengo che l’atteggiamento dell’esercito israeliano sia del tutto ingiustificato. È necessario rompere questo ciclo di violenza», ha detto laal Senato. Secondo quanto apprende il Giornale, laitaliana sta lavorando a unain due tappe in Medio Oriente.

