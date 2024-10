Interruzioni d’acqua in 23 comuni: ecco DOVE, CHI e QUANDO (Di martedì 15 ottobre 2024) L'Aquila - A partire da stasera, l’erogazione dell’acqua sarà sospesa di notte per lavori urgenti sotto il Gran Sasso in diversi comuni. A partire da stasera, martedì 15 ottobre, 23 comuni, tra cui Teramo e Roseto degli Abruzzi, subiranno Interruzioni nell'erogazione dell'acqua durante le ore notturne. Questi disagi, che si protrarranno fino al 21 ottobre, sono stati imposti a causa di lavori urgenti svolti sotto il Gran Sasso. Questa iniziativa, che prevede la sospensione dell'acqua dalle 22 alle 6 del mattino, si rende necessaria per permettere l'accumulo di volumi significativi di acqua e garantire una gestione adeguata nel caso si verifichino contaminazioni durante le operazioni di manutenzione. Abruzzo24ore.tv - Interruzioni d’acqua in 23 comuni: ecco DOVE, CHI e QUANDO Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di martedì 15 ottobre 2024) L'Aquila - A partire da stasera, l’erogazione dell’acqua sarà sospesa di notte per lavori urgenti sotto il Gran Sasso in diversi. A partire da stasera, martedì 15 ottobre, 23, tra cui Teramo e Roseto degli Abruzzi, subirannonell'erogazione dell'acqua durante le ore notturne. Questi disagi, che si protrarranno fino al 21 ottobre, sono stati imposti a causa di lavori urgenti svolti sotto il Gran Sasso. Questa iniziativa, che prevede la sospensione dell'acqua dalle 22 alle 6 del mattino, si rende necessaria per permettere l'accumulo di volumi significativi di acqua e garantire una gestione adeguata nel caso si verifichino contaminazioni durante le operazioni di manutenzione.

