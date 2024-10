Ilgiorno.it - Guasto sulla linea Milano-Piacenza, treni in ritardo: attese anche di un’ora

(Di martedì 15 ottobre 2024), 15 ottobre 2024 – Nuovi disagi per pendolari e viaggiatori in Lombardia: oggi, martedì 15 ottobre, si sono verificati ulteriori ritardi alla circolazione ferroviaria. Il problema è stato causato da untecnico alla. Come comunicato da Rfi etalia dalla 6.40 la circolazione ferroviaria è “rallentata in prossimità di Codogno per un inconveniente tecnico alla”. Questo ha provocato ritardi importanti sia per iIntercity che Regionali: questi infatti “possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a sessanta minuti”, ha fatto saperetalia. Sono infatti diversi idiretti a, in particolare modo alla Stazione Centrale e Porta Garibaldi, che hanno registrato ritardi fino a un'ora.