Grande Fratello, un'ex inquilina svela: "Vorrei mettere fine alla mia castità con Gianluca Vacchi o Rocco Siffredi!" (Di martedì 15 ottobre 2024) un'ex concorrente del Grande Fratello ha svelato che vorrebbe porre fine alla sua castità con Rocco Siffredi o con Gianluca Vacchi. Simona Tagli, nota per aver presentato programmi come Domenica In e Giochi senza frontiere nonché protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello, ha dichiarato di voler interrompere il suo voto di castità. Ospite di Monica Setta a Storie di donne al bivio nella puntata che andrà in onda sabato 19 ottobre, Simona ha rivelato di voler tornare a vivere la sua vita sentimentale e passionale interrompendo il voto di castità fatto nel 2009. Al tempo, l'ex conduttrice decise di immergersi nella fede dopo la separazione da Francesco Ambrosoli, padre di sua figlia Giorgia. "Mi sono dedicata totalmente a lei e il mio voto di castità era legato soprattutto alla mia dedizione al ruolo di mamma.

