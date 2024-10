Grande Fratello 2024, Micheal eliminato: 4 concorrenti in nomination (Di martedì 15 ottobre 2024) Michael è stato eliminato nella puntata del Grande Fratello di lunedì 14 ottobre. In nomination 4 concorrenti: cosa è successo nel corso della puntata del reality di Alfonso Signorini. Fanpage.it - Grande Fratello 2024, Micheal eliminato: 4 concorrenti in nomination Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Michael è statonella puntata deldi lunedì 14 ottobre. In: cosa è successo nel corso della puntata del reality di Alfonso Signorini.

Grande Fratello - le pagelle del 14 ottobre : un gruppo che balla (10) - Yulia frena (5) - La gieffina che ha cominciato il suo percorso da fidanzata e, pian piano, cambia versione e sembra pendere verso il compagno d’avventura, ha ammesso la loro intesa particolare: “C’è una grandissima intesa con Giglio, questo è evidente… Il rapporto sta crescendo sempre di più… Rapporto molto puro”, ma, anche questa volta, ha deciso di mettere dei paletti e dei freni ben evidenti alla loro ... (Dilei.it)

Grande Fratello 2024 - news ultim’ora : eliminato e nomination di ieri sera 14 ottobre - ottava puntata - «Mi sono resa conto che Javier è un uomo. A me piace un uomo così da conoscere. La ex velina di Striscia La Notizia è finalmente arrivata ad una decisione mettendo così la parola fine al triangolo amoroso con Lorenzo e Javier. Nessuna crisi di matrimonio in vista tra i due con la showgirl che ha confermato in diretta televisiva il suo amore per il ballerino e coreografo. (Superguidatv.it)

Grande Fratello 2024 - la scelta di Shaila Gatta : interesse ritrovato per Javier | Video Mediaset - Mi ha rispettato, non mi ha mai giudicata, ha avuto pazienza e ha tante cose da raccontare e quando sto con lui mi sento bene» confessa la ex velina di Striscia La Notizia. . A me piace un uomo così da conoscere. La ballerina confessa: «stavo scappando dalla mie paure, le mie zone di comfort visto che lui esce fuori dai miei schemi e avevo paura, ma alla fine ho deciso di seguire il mio ... (Superguidatv.it)