Google punta sul nucleare per alimentare i data center IA

(Di martedì 15 ottobre 2024)ha intenzione dire sulperdi intelligenza artificiale. Ha annunciato infatti un accordo con Kairos Power, azienda statunitense che sta lavorando per la costruzione negli Usa di alcuni SMR, piccoli reattori modulari, entro il 2030 e metterli in funzione entro ulteriori cinque anni. Non sono disponibili tuttavia i termini finanziari della partnership. Tali fonti serviranno per fornire ai sistemi IA l’enorme quantitativo di energia necessaria per svolgere i complessi calcoli richiesti dal funzionamento. Al 2024, il settore consuma circa il 4 per cento del totale prodotto nel Paese, ma entro fine decennio potrebbe arrivare al 9 per cento. Secondo stime di Goldman Sachs, la richiesta potrebbe addirittura triplicare in cinque anni: non sorprende dunque che le aziende stiano lavorando per trovare soluzioni sostenibili.