Ilrestodelcarlino.it - Gianmarco Garofoli entra nella squadra Soudal Quick-Step

(Di martedì 15 ottobre 2024)si unisce al. Con il trasferimento del giovane ciclista, professionista dal 2023, il team è ora completo. Secondo classificato tre anni fa al Giro della Valle d’Aosta,ha raccolto ottimi risultati dall’ingresso nel World Tour, come la top ten al Prueba Villafranca e in due tappe della Vuelta. "Sono davvero felice di correre per uno dei migliori team al mondo il prossimo anno, è una grande opportunità che non vedo l’ora di cogliere con grande entusiasmo. Spero di aiutare nelle salite quando necessario e di cogliere ogni opportunità che si presenta. L’obiettivo principale per la prossima stagione è continuare a crescere e diventare un ciclista migliore".