Ficei Visconti | Tracciare sentieri di fotovoltaico lungo le reti autostradali o ferroviarie è un’opportunità

"La transizione energetica in atto è irreversibile e rappresenta una grande opportunità non solo per decarbonizzare i processi produttivi e migliorare l'impatto ambientale e la sostenibilità delle imprese, ma anche per rilanciare l'economia italiana". Lo afferma Antonio Visconti, presidente dell'Asi di Salerno e della Federazione italiana consorzi enti industrializzazione, commentando le parole del ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che ha invitato le regioni a fare la propria parte per lo sviluppo delle energie alternative. "Le fonti energetiche rinnovabili – spiega Visconti – possono finalmente dare all'economia italiana l'opportunità di emanciparsi dalla dipendenza dalle fonti fossili esterne e dare maggiore competitività alle imprese, affrontando la sfida della transizione industriale.

