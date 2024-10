Fa la spesa al supermercato e viene derubata, ladra in manette mentre tenta di fuggire (Di martedì 15 ottobre 2024) Furto aggravato in flagranza. Con questa accusa, una 44enne di origini sudamericane e domiciliata a Roma è stata arrestata dai carabinieri di Montegabbione e Monteleone d’Orvieto dopo avere rubato un portafogli dalla borsa di una signora intenta a fare la spesa in un supermercato di Ficulle.I Ternitoday.it - Fa la spesa al supermercato e viene derubata, ladra in manette mentre tenta di fuggire Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Furto aggravato in flagranza. Con questa accusa, una 44enne di origini sudamericane e domiciliata a Roma è stata arrestata dai carabinieri di Montegabbione e Monteleone d’Orvieto dopo avere rubato un portafogli dalla borsa di una signora ina fare lain undi Ficulle.I

Sorpresa in un supermercato : c’è Michele Placido fare la spesa a Cepagatti - Qualcuno si è accorto della sua presenza quasi per caso “ci siamo trovati al banco degli affettati. Come un fulmine a ciel sereno, così di improvviso, appare un attore e regista italiano amatissimo dal grande pubblico in un supermercato nel cuore di Cepagatti. . . C’è Michele Placido a fare la spesa. (Ilpescara.it)

Latte - olio e pasta per le persone in difficoltà : al supermercato torna l'iniziativa "Dona la spesa" - Fare la spesa e aiutare le persone in difficoltà. Nella giornata di sabato davanti ai supermercati Coop di Cervia di viale Roma e viale Mazzotti dei volontari dell'associazione Cervia Social Food raccoglieranno prodotti destinati ai progetti Cucinasorriso ed Emporio Solidale. In questo momento... (Ravennatoday.it)

“È l’unico pasto della giornata” : donna ruba per fame in un supermercato - i carabinieri le pagano la spesa - I militari hanno quindi deciso di pagare loro la spesa. Una donna di 65 anni ha rubato alcuni generi alimentari all'interno di un supermercato nel Mantovano. I carabinieri sono immediatamente arrivati sul posto: a loro ha detto quei prodotti erano il suo unico pasto della giornata. Continua a leggere . (Fanpage.it)