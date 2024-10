F1, Verstappen: “A un certo punto abbiamo preso la direzione sbagliata” (Di martedì 15 ottobre 2024) Parlando ad Autosport dell’anno di alti e bassi della sua scuderia, il pilota della Red Bull Max Verstappen ha commentato: “All’inizio anch’io sono rimasto sorpreso, ma se si guardano i nostri problemi, allora li capisco perfettamente. A un certo punto, abbiamo preso la direzione sbagliata. Gli altri team o non hanno ancora affrontato quel punto particolare o hanno sviluppato la macchina in un modo leggermente diverso. È sempre difficile da valutare“. L’olandese ha poi proseguito: “All’inizio mi sono reso conto che la sensazione era molto diversa rispetto alla macchina dell’anno scorso in termini di bilanciamento. A quel tempo la nostra macchina era ancora molto più veloce delle altre, o forse dovrei dire che le altre non erano così brave allora, quindi a quel punto potevamo ancora compensare le nostre difficoltà. Nelle gare successive è andato sempre peggio. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Parlando ad Autosport dell’anno di alti e bassi della sua scuderia, il pilota della Red Bull Maxha commentato: “All’inizio anch’io sono rimasto sor, ma se si guardano i nostri problemi, allora li capisco perfettamente. A unla. Gli altri team o non hanno ancora affrontato quelparticolare o hanno sviluppato la macchina in un modo leggermente diverso. È sempre difficile da valutare“. L’olandese ha poi proseguito: “All’inizio mi sono reso conto che la sensazione era molto diversa rispetto alla macchina dell’anno scorso in termini di bilanciamento. A quel tempo la nostra macchina era ancora molto più veloce delle altre, o forse dovrei dire che le altre non erano così brave allora, quindi a quelpotevamo ancora compensare le nostre difficoltà. Nelle gare successive è andato sempre peggio.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Verstappen misterioso sulle auto del 2026: "Un punto interrogativo per tutti". - In un momento in cui le differenze di prestazioni tra le vetture sono state - secondo alcuni - definitivamente eliminate, nel 2026 è previsto un altro drastico cambiamento nel regolamento, che potenzi ... (msn.com)

Verstappen sul futuro della Red Bull: "Certo, so che è possibile". - La Red Bull Racing sta facendo tutto il possibile per far rimanere Max Verstappen con la squadra anche oltre la stagione 2025, mentre i suoi rivali stanno inseguendo l'olandese per ottenere la sua fir ... (msn.com)

Norris all’attacco, Ferrari alla verifica: Lando cerca alleati per la rimonta su Verstappen - La pausa d'autunno sta per finire. Un mese quasi per riflettere e pensare nel Circus, dopo aver assistito al trionfo di Lando Norris a Marina Bay e alla grande difesa dello status quo di Max ... (tuttosport.com)