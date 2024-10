Elezioni regionali, in diretta i risultati del sondaggio per l'Emilia-Romagna (Di martedì 15 ottobre 2024) Nelle scorse settimane BiDiMedia ha realizzato per Citynews, il gruppo editoriale di cui fa parte ModenaToday, un sondaggio sulle intenzioni di voto in occasione delle Elezioni regionali del 17e e18 novembre in Emilia-Romagna. I risultati sono pronti per essere svelati. L'appuntamento è per Modenatoday.it - Elezioni regionali, in diretta i risultati del sondaggio per l'Emilia-Romagna Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Nelle scorse settimane BiDiMedia ha realizzato per Citynews, il gruppo editoriale di cui fa parte ModenaToday, unsulle intenzioni di voto in occasione delle del 17e e18 novembre in. Isono pronti per essere svelati. L'appuntamento è per

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elezioni provinciali 2024 - i risultati definitivi e i presidenti eletti : affluenza record dell’89% - Ieri si sono tenute le elezioni provinciali, 41 in tutto le province al voto. Continua a leggere . In 7 si è votato per l'elezione del Presidente: parliamo di Alessandria (vittoria del centrodestra), Cremona (vittoria del centrosinistra), Ferrara (centrodestra), Lucca (centrosinistra), Matera (centrosinistra), Parma (centrodestra), Siena (centrosinistra). (Fanpage.it)

Elezioni provinciali - i risultati : com'è composto il nuovo consiglio - Anche a Ravenna, come nel resto della Romagna, domenica si è votato per il rinnovo dei 12 componenti del consiglio provinciale. Netta la vittoria della lista di centrosinistra 'Insieme per la provincia di Ravenna', che ha ottenuto 164 voti e l'elezione di 8 consiglieri su 12. a raccogliere più... (Ravennatoday.it)

Elezioni Austria - i risultati definitivi : vince l’FPO - partito di estrema destra. Cosa succede ora - Ma è difficile che l'ultradestra, che ha ottenuto il 29,2% dei voti, si faccia da parte. Continua a leggere . In Austria vince per la prima volta il partito di estrema destra, l'FPO di Kickl, che però da solo non ha i numeri per governare. Tra gli scenari possibili c'è quello di una coalizione con dentro popolari, socialdemocratici e verdi. (Fanpage.it)