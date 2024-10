Covid, in ospedale ritorna l’obbligo delle mascherine FFP2 (Di martedì 15 ottobre 2024) Con l’arrivo del freddo e l’aumento dei casi di Covid-19, in Italia si sta discutendo nuovamente l’introduzione di misure di protezione più rigide, tra cui l’obbligo di indossare mascherine FFP2 negli ospedali. Dopo un’estate relativamente tranquilla, con un calo significativo dei contagi, l’autunno ha riportato l’attenzione sul rischio di una nuova ondata di infezioni. Le temperature in Covid, in ospedale ritorna l’obbligo delle mascherine FFP2 L'Identità. Lidentita.it - Covid, in ospedale ritorna l’obbligo delle mascherine FFP2 Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Con l’arrivo del freddo e l’aumento dei casi di-19, in Italia si sta discutendo nuovamente l’introduzione di misure di protezione più rigide, tra cuidi indossarenegli ospedali. Dopo un’estate relativamente tranquilla, con un calo significativo dei contagi, l’autunno ha riportato l’attenzione sul rischio di una nuova ondata di infezioni. Le temperature in, inL'Identità.

Covid - ritorna l’obbligo delle mascherine : ecco dove - L’incremento dei decessi è naturalmente collegato al fatto che nei giorni scorsi si era registrato un aumento dei contagi. L’obiettivo è sempre quello di non avere un rialzo importante dei casi e per questo motivo si preferisce reintrodurre l’obbligo delle mascherine in alcuni luoghi. Ogni ospedale può muoversi in modo autonomo e lo stanno facendo. (Cityrumors.it)

Covid - in alcuni ospedali torna l’obbligo d’accesso con la mascherina - E questo soprattutto per gli anziani, le categorie fragili e le persone con sistemi immunitari compromessi. Serve vaccinarsi: aderire alle campagne che tutte le regioni stanno mettendo in atto per mettersi al sicuro. Nel Bresciano è stato registrato un aumento di casi di Covid-19 che ha portato i vertici del presidio ospedaliero locale alla scelta di far indossare l’Ffp2 a visitatori e ... (Lettera43.it)

Covid - in molte regioni torna l’obbligo di mascherina per entrare in ospedale - I direttori di alcuni ospedali che, come previsto dall'ultima circolare Covid, possono scegliere di reintrodurre l'obbligo della mascherina per l'ingresso. (Imolaoggi.it)