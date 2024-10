Come funziona il nuovo portafoglio digitale: non solo patente, tutti i documenti sul telefonino (Di martedì 15 ottobre 2024) Oggi, 15 ottobre, parte ufficialmente IT Wallet, il nuovo portafoglio digitale che permetterà di conservare in formato elettronico documenti importanti Come la patente e la tessera sanitaria. Per ora, il servizio sarà disponibile per i primi 50.000 cittadini, ma il vero lancio avverrà a gennaio 2025. Da quel momento, tutti i cittadini italiani potranno caricare i propri documenti direttamente sull’app IO.Leggi anche: Addio documenti, rivoluzione in Italia. Arriva It Wallet: cosa è e Come funziona. Tutto quello che c’è da sapere Come funziona IT Wallet Il portafoglio digitale consentirà di conservare e utilizzare diversi documenti personali in formato digitale. Per iniziare, sarà possibile caricare patente, tessera sanitaria e carta europea della disabilità. Nel tempo, verranno aggiunti altri documenti, Come carta d’identità, tessera elettorale e titoli di studio. Thesocialpost.it - Come funziona il nuovo portafoglio digitale: non solo patente, tutti i documenti sul telefonino Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Oggi, 15 ottobre, parte ufficialmente IT Wallet, ilche permetterà di conservare in formato elettronicoimportantilae la tessera sanitaria. Per ora, il servizio sarà disponibile per i primi 50.000 cittadini, ma il vero lancio avverrà a gennaio 2025. Da quel momento,i cittadini italiani potranno caricare i propridirettamente sull’app IO.Leggi anche: Addio, rivoluzione in Italia. Arriva It Wallet: cosa è e. Tutto quello che c’è da sapereIT Wallet Ilconsentirà di conservare e utilizzare diversipersonali in formato. Per iniziare, sarà possibile caricare, tessera sanitaria e carta europea della disabilità. Nel tempo, verranno aggiunti altricarta d’identità, tessera elettorale e titoli di studio.

