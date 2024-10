Cava de’ Tirreni, difende una ragazza dall’aggressione del fidanzato: giovane ferito (Di martedì 15 ottobre 2024) Serata di tensione nel rione Gescale a Santa Maria del Rovo, a Cava de’ Tirreni, dove un giovane è intervenuto per aiutare una ragazza, vittima di presunti abusi verbali e fisici da parte del fidanzato durante una lite violenta. Secondo le prime ricostruzioni, come riportato dal quotidiano SalernoToday, il ragazzo avrebbe cercato di calmare la situazione, ma gli eventi sono presto degenerati. L’aggressione Mentre tentava di difendere la giovane, una terza persona avrebbe accusato il ragazzo di essere intervenuto tra la coppia, estraendo un’arma – probabilmente un coltello – e ferendolo al volto. La vittima è stata successivamente trasportata in ospedale per le cure mediche. Sul luogo dell’accaduto sono giunti i carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini per fare chiarezza sulla dinamica dell’episodio e accertare le responsabilità. Segui ZON.IT su Google News. Zon.it - Cava de’ Tirreni, difende una ragazza dall’aggressione del fidanzato: giovane ferito Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Serata di tensione nel rione Gescale a Santa Maria del Rovo, ade’, dove unè intervenuto per aiutare una, vittima di presunti abusi verbali e fisici da parte deldurante una lite violenta. Secondo le prime ricostruzioni, come riportato dal quotidiano SalernoToday, il ragazzo avrebbe cercato di calmare la situazione, ma gli eventi sono presto degenerati. L’aggressione Mentre tentava dire la, una terza persona avrebbe accusato il ragazzo di essere intervenuto tra la coppia, estraendo un’arma – probabilmente un coltello – e ferendolo al volto. La vittima è stata successivamente trasportata in ospedale per le cure mediche. Sul luogo dell’accaduto sono giunti i carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini per fare chiarezza sulla dinamica dell’episodio e accertare le responsabilità. Segui ZON.IT su Google News.

