Ilfattoquotidiano.it - Canada, Giubbe rosse contro Indiani. Come l’omicidio di un dissidente Sikh ha scatenato la guerra diplomatica tra Ottawa e Nuova Delhi

(Di martedì 15 ottobre 2024)di un attivista. Le indagini delle. Una crisimai vista trae India, nonostante i rapporti non siano mai stati idilliaci. Le notizie di agenzia raccontano che le autorità dihanno chiesto all’ambasciatore indiano, Sanjay Kumar Verma, di lasciare il Paese assieme ad altri cinque diplomatici; per gli investigatori, Verma è “persona di interesse” coinvolto in un complotto che ha previsto un assassinio. Il governo di Modi ha risposto con la stessa moneta. Ma il quadro dietro queste decisioni è complesso, e trova la prima scintilla nell’agguato mortale a Hardeep Singh Nijjar, 45 anni, avvenuto il 18 giugno dello scorso anno. Nijjar è stato ucciso a colpi di arma da fuoco; era appena uscito da un centro culturalea Surrey, nella Columbia Britannica.