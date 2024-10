Calciomercato Milan, da futuro tennista a talento da 40 milioni di euro a 17 anni: chi è Franco Mastantuono (Di martedì 15 ottobre 2024) Calciomercato Milan, da un futuro nel mondo del tennis a una carriera spianata: alla scoperta di Franco Mastantuono, l’obiettivo di Moncada Dalla possibilità di avere un futuro brillante nel mondo del tennis, a diventare un calciatore da 40 milioni di euro a soli 17 anni: è la storia di Franco Mastantuono, il giovanissimo trequartista argentino di proprietà del River Plate che è finito nel mirino di Geoffrey Moncada. Andiamo a scoprire qualcosa in più di questo baby-fenomeno che ha attirato l’interesse di mezza europa. Nato il 14 agosto 2007 ad Azul, Mastantuono inizia a giocare a calcio all’età di tre anni, entrando nel settore giovanile del River del Azul. Dopo aver attirato le attenzioni del River Plate, però, rifiuta l’offerta di legarsi al club di Buenos Aires poiché i piani della sua famiglia sono altri. Dailymilan.it - Calciomercato Milan, da futuro tennista a talento da 40 milioni di euro a 17 anni: chi è Franco Mastantuono Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di martedì 15 ottobre 2024), da unnel mondo del tennis a una carriera spianata: alla scoperta di, l’obiettivo di Moncada Dalla possibilità di avere unbrillante nel mondo del tennis, a diventare un calciatore da 40dia soli 17: è la storia di Franco Mastantuono, il giovanissimo trequartista argentino di proprietà del River Plate che è finito nel mirino di Geoffrey Moncada. Andiamo a scoprire qualcosa in più di questo baby-fenomeno che ha attirato l’interesse di mezzapa. Nato il 14 agosto 2007 ad Azul, Mastantuono inizia a giocare a calcio all’età di tre, entrando nel settore giovanile del River del Azul. Dopo aver attirato le attenzioni del River Plate, però, rifiuta l’offerta di legarsi al club di Buenos Aires poiché i piani della sua famiglia sono altri.

