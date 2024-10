Borsa | Asia contrastata realizzi su Shanghai Tokyo +077%

Borsa: Asia contrastata, realizzi su Shanghai, Tokyo +0,77% (Di martedì 15 ottobre 2024) Seduta contrastata per le principali borse di Asia e Pacifico, con prese di beneficio su Shanghai che, ancora in fase di scambi, cede l'1,7%, mentre ha guadagnato Tokyo (+0,77%), chiusa per festività nella vigilia. In Giappone la produzione industriale in agosto non ha segnato sorprese, con un calo previsto del 3,3%, analogo a quello del mese precedente. In rialzo anche Taiwan (+1,38%), Seul (+0,44%) e Sidney (+0,79%). Sotto pressione invece Hong Kong (-2,92%), ancora aperta insieme a Mumbai (-0,28%) e Singapore (+0,31%). In rialzo i future sull'Europa, contrastati invece quelli sugli indici Usa. In arrivo la seconda lettura dell'inflazione in Francia e in Spagna in settembre, gli indici Zew sulla fiducia economica in Germania e nell'Eurozona, dove viene diffusa anche la produzione industriale di agosto. Quotidiano.net - Borsa: Asia contrastata, realizzi su Shanghai, Tokyo +0,77% Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Sedutaper le principali borse die Pacifico, con prese di beneficio suche, ancora in fase di scambi, cede l'1,7%, mentre ha guadagnato(+0,77%), chiusa per festività nella vigilia. In Giappone la produzione industriale in agosto non ha segnato sorprese, con un calo previsto del 3,3%, analogo a quello del mese precedente. In rialzo anche Taiwan (+1,38%), Seul (+0,44%) e Sidney (+0,79%). Sotto pressione invece Hong Kong (-2,92%), ancora aperta insieme a Mumbai (-0,28%) e Singapore (+0,31%). In rialzo i future sull'Europa, contrastati invece quelli sugli indici Usa. In arrivo la seconda lettura dell'inflazione in Francia e in Spagna in settembre, gli indici Zew sulla fiducia economica in Germania e nell'Eurozona, dove viene diffusa anche la produzione industriale di agosto.

