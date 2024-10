Blocco dell'attività edile nelle zone alluvionate: il consiglio comunale approva la mappa delle aree esentate (Di martedì 15 ottobre 2024) approvata dal consiglio comunale la mappa del territorio cosiddetto urbanizzato, uno snodo tecnico che di fatto impedirà - fuori da questo territorio perimetrato - espansioni urbanistiche, ma anche attività edile meno impattante, come modifiche di edifici, demolizioni e ricostruzioni e cambi di Forlitoday.it - Blocco dell'attività edile nelle zone alluvionate: il consiglio comunale approva la mappa delle aree esentate Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024)ta dalladel territorio cosiddetto urbanizzato, uno snodo tecnico che di fatto impedirà - fuori da questo territorio perimetrato - espansioni urbanistiche, ma anchemeno impattante, come modifiche di edifici, demolizioni e ricostruzioni e cambi di

Blocco per tre anni sull'attività edile nelle zone alluvionate - escluso il territorio urbanizzato : mappa in Consiglio - Il territorio alluvionato nel maggio del 2023 non potrà essere oggetto di espansioni urbanistiche, ma anche di attività edile meno impattante, come modifiche di edifici, demolizioni e ricostruzioni e cambi di destinazione d'uso, ma solo fuori dal perimetro del territorio urbanizzato. E' il... (Forlitoday.it)