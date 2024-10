Benevento Boots, il tuo passaporto per restare: il 23 ottobre a Piazza Cardinal Pacca (Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiMercoledì 23 ottobre alle ore 11.30 a Benevento in Piazza Cardinal Pacca si terrà l’evento di lancio del Progetto “Benevento BOOST – IL TUO passaporto PER restare“. L’iniziativa – realizzata dal Comune di Benevento – in partenariato con il Comune di Apollosa, la Projenia SCS, Sei Sannio s.r.l., J.A Young Enterprise Italy ETS, l’Università Telematica Giustino Fortunato e le Associazioni Giovanili SannioIrpinia Lab e Giovanimentor Onlus è stata co-finanziata dall’ANCI e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a valere del Bando Giovani e Impresa – Fondo per le Politiche Giovanili. Anteprima24.it - Benevento Boots, il tuo passaporto per restare: il 23 ottobre a Piazza Cardinal Pacca Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiMercoledì 23alle ore 11.30 ainsi terrà l’evento di lancio del Progetto “BOOST – IL TUOPER“. L’iniziativa – realizzata dal Comune di– in partenariato con il Comune di Apollosa, la Projenia SCS, Sei Sannio s.r.l., J.A Young Enterprise Italy ETS, l’Università Telematica Giustino Fortunato e le Associazioni Giovanili SannioIrpinia Lab e Giovanimentor Onlus è stata co-finanziata dall’ANCI e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a valere del Bando Giovani e Impresa – Fondo per le Politiche Giovanili.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ai nastri di partenza il progetto ‘Benevento Boost-Il tuo passaporto per restare’ per orientare i giovani alla cultura d’impresa - beneventoboost. Esprimono soddisfazione il sindaco Clemente Mastella e l’Assessore alle Attività: “Costruire progetticome questo, incentrati sulla promozione dell’imprenditoria giovanile, è possibile grazie alla formalizzazione di partnership tra Amministrazioni Pubbliche, Scuole, Terzo Settore e Mondo for profit e la cooperazione tra tutti gli attori coinvolti. (Anteprima24.it)