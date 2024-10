Arnautovic, segnali all’Inter: ‘E spunta un’ipotesi non peregrina’ – TS (Di martedì 15 ottobre 2024) L’Inter ritrova un Marko Arnautovic totalmente rigenerato dopo le tre reti messe a referto nelle ultime quattro partite tra club e Nazionale. L’austriaco manda importanti segnali a Simone Inzaghi. CONSAPEVOLEZZA – Avere un quarto attaccante che segna così, è sicuramente un bene per l’Inter. Quello che arriverà oggi ad Appiano Gentile, il primo nazionale a rientrare a pieno regime, sarà un Arnautovic totalmente rigenerato. L’austriaco ha messo a referto una fantastica doppietta nell’ultima uscita della sua Austria contro la Norvegia (match finito 5-1). Il nerazzurro ha stravinto il duello ravvicinato col cyborg del Manchester City Erling-Braut Haaland e nel post partita ha anche gonfiato il petto tuonando contro i critici. Oggi ritornerà nuovamente ad allenarsi con l’Inter. Inter-news.it - Arnautovic, segnali all’Inter: ‘E spunta un’ipotesi non peregrina’ – TS Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 15 ottobre 2024) L’Inter ritrova un Markototalmente rigenerato dopo le tre reti messe a referto nelle ultime quattro partite tra club e Nazionale. L’austriaco manda importantia Simone Inzaghi. CONSAPEVOLEZZA – Avere un quarto attaccante che segna così, è sicuramente un bene per l’Inter. Quello che arriverà oggi ad Appiano Gentile, il primo nazionale a rientrare a pieno regime, sarà untotalmente rigenerato. L’austriaco ha messo a referto una fantastica doppietta nell’ultima uscita della sua Austria contro la Norvegia (match finito 5-1). Il nerazzurro ha stravinto il duello ravvicinato col cyborg del Manchester City Erling-Braut Haaland e nel post partita ha anche gonfiato il petto tuonando contro i critici. Oggi ritornerà nuovamente ad allenarsi con l’Inter.

