Armor Wars: un aggiornamento scoraggiante di Don Cheadle sul film Marvel (Di martedì 15 ottobre 2024) Se qualcuno ha aggiornamenti sul progetto Armor Wars dei Marvel Studios, la sua star, Don Cheadle, sarebbe ben felice di sentirli. Tutto il progetto ha avuto un percorso travagliato sin dal suo annuncio iniziale durante l'Investor Day 2020 della Disney. Il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha rivelato che Armor Wars sarebbe stata una serie in streaming per Disney+, uno dei tanti progetti post-Avengers: Endgame, che avrebbe dato visibilità ad altri eroi come il James "Rhodey" Rhodes di Don Cheadle. Mentre le cose sembravano progredire con Armor Wars, Marvel ha deciso di passare da una serie TV a un lungometraggio. A che punto è la situazione di Armor Wars? È una domanda che si pone anche Don Cheadle stesso. TVLine ha parlato con l'attore della sua nuova miniserie su Peacock, Fight Night. In tale occasione gli è stato chiesto a che punto è la situazione di Armor Wars.

