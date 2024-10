Justcalcio.com - Tuttosport – così Ferdico ha preso l’Inter

(Di lunedì 14 ottobre 2024) 2024-10-14 09:58:36 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da: L’inchiesta “Doppia Curva” che da due settimane ha scatenato una bufera intorno agli ultrà di Inter e Milan, azzerando i vertici della Nord (Curva nerazzurra) e della Sud (rossonera), ha posto in “vetrina” due uomini più di altri: Marcoper la sponda interista e Luca Lucci per quella milanista. Ma chi è, protagonista di decine di pagine dell’inchiesta portata avanti dal procuratore capo di Milano Marcello Viola, coadiuvato dal gip Santori e dai pm Storari e Ombra? Ha 38 anni, precedenti per droga, seppur lontani nel tempo, e si occupa, come aveva spiegato lui stesso, di “servizi di lusso per turisti a Ibiza”.