The Apprentice, Maria Bakalova è convinta: "Ivana Trump era più di una moglie trofeo" (Di lunedì 14 ottobre 2024) La star del film biografico sul giovane Donald Trump difende il personaggio della prima consorte dell'ex presidente. Maria Bakalova è una delle protagoniste del nuovo film di Ali Abbasi, The Apprentice - Alle origini di Trump, nel quale interpreta la prima moglie del magnate immobiliare Donald Trump, con il quale rimase sposata dal 1977 al 1990. L'attrice polacca ha spiegato di aver voluto rappresentare Ivana come una donna competitiva e laboriosa, perché a suo avviso era molto di più di una semplice moglie da sfoggiare come fosse un trofeo, come spesso viene descritta. Qualcosa in più "Mi sono trovata davvero affascinata dai suoi successi e dal fatto che sia stata così schietta" ha raccontato a Collider Bakalova

Paul Schrader lascia la sala durante la visione di The Apprentice : "Donald Trump è troppo riprovevole" - È un film eccellente, ma richiede di trascorrere 2 ore e 15 minuti in compagnia di una persona superficiale e riprovevole. Questa volta parla di The Apprentice di Ali Abassi, che definisce "un film eccellente", ma ammette di essere uscito prima dalla sala perché non riusciva a sopportare di passare 135 minuti in compagnia di Donald Trump. (Movieplayer.it)

The Apprentice - Alle origini di Trump : Sebastian Stan racconta come è diventato il giovane Donald Trump - Ambientato nella New York tra gli anni 70 e 80, The Apprentice racconta come Donald Trump è diventato un ambizioso imprenditore. Ad interpretarlo c'è l'attore Sebastian Stan ed è lui stesso, in una intervista, a spiegare il film in arrivo al cinema il 17 ottobre con BIM distribuzioni. (Comingsoon.it)

The Apprentice – Alle origini di Trump : data di uscita e minacce legali - la scena di violenza sulla ex Ivana - Continua a leggere . "Non penso che a Trump non piacerebbe, ne rimarrebbe sorpreso", ha dichiarato il regista Ali Abbasi. In arrivo il film The Apprentice - Alle origini di Trump, in uscita al cinema dal 17 ottobre. Puntuali le minacce legali del team Trump per l'immagine che si restituisce, anche a causa di alcune scene, come quella di violenza sulla ex moglie Ivana. (Fanpage.it)