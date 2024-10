“Si intasca oltre 100 mila euro di fondi scolastici”: arrestato direttore amministrativo di un istituto superiore (Di lunedì 14 ottobre 2024) Bergamo. Si sarebbe appropriato indebitamente di oltre 100 mila euro. Lunedì mattina(14 ottobre) i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo hanno dato esecuzione a un’ordinanza che dispone misure cautelari personali e reali, emessa dal Gip del Tribunale di Bergamo, su richiesta della Procura orobica, nei confronti di un dipendente pubblico di un rinomato istituto Statale di Istruzione superiore bergamasco, ritenuto gravemente indiziato di peculato di risorse finanziarie pubbliche. In particolare, il provvedimento in esecuzione prevede la misura cautelare domiciliare nei confronti del direttore pro tempore dei Servizi Generali Amministrativi dell’istituto e il sequestro di circa 112 mila euro. Bergamonews.it - “Si intasca oltre 100 mila euro di fondi scolastici”: arrestato direttore amministrativo di un istituto superiore Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Bergamo. Si sarebbe appropriato indebitamente di100. Lunedì mattina(14 ottobre) i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo hanno dato esecuzione a un’ordinanza che dispone misure cautelari personali e reali, emessa dal Gip del Tribunale di Bergamo, su richiesta della Procura orobica, nei confronti di un dipendente pubblico di un rinomatoStatale di Istruzionebergamasco, ritenuto gravemente indiziato di peculato di risorse finanziarie pubbliche. In particolare, il provvedimento in esecuzione prevede la misura cautelare domiciliare nei confronti delpro tempore dei Servizi Generali Amministrativi dell’e il sequestro di circa 112

