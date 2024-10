Pasino: Il Napoli è forte in attacco, con calciatori come Neres, Raspadori o Gilmour (Di lunedì 14 ottobre 2024) La Sfida Contro l’Empoli Rubens Pasino, ex attaccante del Napoli, durante l’intervista a “Napoli Magazine Live”, ha parlato della prossima partita del Napoli contro l’Empoli. Ha sottolineato che la gara non sarà facile per i partenopei, poiché l’Empoli sta vivendo uno dei migliori inizi di campionato della sua storia. In casa, i toscani sono riusciti a mettere in difficoltà molte squadre, il che rappresenta una sfida per il Napoli. Pasino ha espresso la speranza che gli azzurri continuino sulla giusta strada, migliorando partita dopo partita, senza perdere di vista l’umiltà e la concentrazione. McTominay: Un Acquisto Strategico Pasino ha poi commentato l’acquisto di Scott McTominay, definendolo un affare importante per il Napoli. Il centrocampista scozzese viene descritto come un calciatore moderno, che combina fisicità e tecnica, dimostrandosi efficace anche nel gioco aereo. Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) La Sfida Contro l’Empoli Rubens, ex attaccante del, durante l’intervista a “Magazine Live”, ha parlato della prossima partita delcontro l’Empoli. Ha sottolineato che la gara non sarà facile per i partenopei, poiché l’Empoli sta vivendo uno dei migliori inizi di campionato della sua storia. In casa, i toscani sono riusciti a mettere in difficoltà molte squadre, il che rappresenta una sfida per ilha espresso la speranza che gli azzurri continuino sulla giusta strada, migliorando partita dopo partita, senza perdere di vista l’umiltà e la concentrazione. McTominay: Un Acquisto Strategicoha poi commentato l’acquisto di Scott McTominay, definendolo un affare importante per il. Il centrocampista scozzese viene descrittoun calciatore moderno, che combina fisicità e tecnica, dimostrandosi efficace anche nel gioco aereo.

