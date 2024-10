Palermo, rifiuti bruciati vicino a scuola: evacuata (Di lunedì 14 ottobre 2024) Per il preside dell'Istituto comprensivo Giuliana Saladino ci sono "fumi potenzialmente tossici" Troppi rifiuti bruciati nei pressi della scuola. Per questo motivo il preside dell'Istituto comprensivo Giuliana Saladino di Palermo, Giusto Catania, ha fatto evacuare i locali scolastici di via Barisano da Trani "a causa delle presenza di fumi potenzialmente tossici". A renderlo noto è Sbircialanotizia.it - Palermo, rifiuti bruciati vicino a scuola: evacuata Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Per il preside dell'Istituto comprensivo Giuliana Saladino ci sono "fumi potenzialmente tossici" Troppinei pressi della. Per questo motivo il preside dell'Istituto comprensivo Giuliana Saladino di, Giusto Catania, ha fatto evacuare i locali scolastici di via Barisano da Trani "a causa delle presenza di fumi potenzialmente tossici". A renderlo noto è

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A Palermo - scuola evacuata a causa di rifiuti bruciati nelle vicinanze. Coinvolte le autorità - Coinvolte le autorità sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. La decisione è stata comunicata dallo stesso dirigente scolastico. . L'articolo A Palermo, scuola evacuata a causa di rifiuti bruciati nelle vicinanze. A Palermo, l'Istituto comprensivo Giuliana Saladino ha dovuto essere evacuato a causa di rifiuti bruciati nelle vicinanze. (Orizzontescuola.it)

**Palermo : rifiuti bruciati vicino scuola e preside fa evacuare Istituto Saladino - 'fumi tossici'** - "I docenti sono onerati da informare le famiglie e concordare la modalità più celere per favorire l'abbandono dei locali, l'interopersonale abbandonerà l'edificio", si legge ancora. "Vista la catasta di rifiuti bruciati in prossimità dell'edificio scolastico di via Barisano da Trani, visto il propagarsi di cattivi odori all'interno dell'edificio scolastico, considerato il rischio di esalazioni ... (Liberoquotidiano.it)

Palermo - Brionne “Una ‘missione’ sensibilizzare giovani su rifiuti” - Abbiamo coinvolto oltre mille bambini, sapendo che faranno da moltiplicatori con le famiglie portando un messaggio di sensibilizzazione e coinvolgendo i più grandi in quella che per tutti noi è una missione”. PALERMO (ITALPRESS) – “Casa Corepla riproduce esattamente un appartamento, il luogo per eccellenza in cui si consumano gli imballaggi in plastica perché vogliamo permettere ai ... (Unlimitednews.it)