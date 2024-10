“Non parla con nessuno, è una furia”. Ballando con le stelle, il finimondo dietro le quinte (Di lunedì 14 ottobre 2024) La tensione a Ballando con le stelle si sta tagliando a fette. Infatti, ora è venuto fuori che un protagonista dell’attuale edizione è furioso come non mai e non avrebbe voluto interloquire con nessuno, in seguito a quanto accaduto nel corso della scorsa puntata del programma di Milly Carlucci, trasmesso in diretta su Rai1 nella serata di sabato 12 ottobre. Dunque, a Ballando con le stelle la situazione sarebbe molto delicata e anche nella prossima puntata del 19 ottobre non sono affatto da escludere ulteriori discussioni e liti. Questo protagonista è parso furioso già sui social, ma poi ci hanno pensato Selvaggia Lucarelli e la conduttrice Caterina Balivo a confermare quale sia attualmente il suo stato d’animo. Leggi anche: “Non è all’altezza”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La tensione acon lesi sta tagliando a fette. Infatti, ora è venuto fuori che un protagonista dell’attuale edizione è furioso come non mai e non avrebbe voluto interloquire con, in seguito a quanto accaduto nel corso della scorsa puntata del programma di Milly Carlucci, trasmesso in diretta su Rai1 nella serata di sabato 12 ottobre. Dunque, acon lela situazione sarebbe molto delicata e anche nella prossima puntata del 19 ottobre non sono affatto da escludere ulteriori discussioni e liti. Questo protagonista è parso furioso già sui social, ma poi ci hanno pensato Selvaggia Lucarelli e la conduttrice Caterina Balivo a confermare quale sia attualmente il suo stato d’animo. Leggi anche: “Non è all’altezza”.

Pasquale La Rocca ‘furioso’ nel dietro le quinte di Ballando : “Non ha voluto parlare con nessuno” - Dietro le quinte di Ballando con le Stelle, pare che Pasquale La Rocca sia risultato furioso e non abbia voluto parlare con nessuno L'articolo Pasquale La Rocca ‘furioso’ nel dietro le quinte di Ballando: “Non ha voluto parlare con nessuno” proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Madonna - morto il fratello Christopher : «Insieme abbiamo scalato le vette più alte - annaspato nei momenti più bassi. Non ci sarà mai più nessuno come lui. So che sta ballando da qualche parte» - I due, un tempo legatissimi, poi divisi da una lunga faida, si erano riavvicinati da una decina d'anni. Per la pop star si tratta del secondo grave lutto nel giro di due mesi: a settembre aveva perso la matrigna Joan, anche lei stroncata da un cancro. (Vanityfair.it)

«Non ci sarà mai nessuno come lui. So che sta ballando da qualche parte» ha scritto la popstar su Instagram - Che, nell’elencare tutte le caratteristiche del fratello, ne traccia alla perfezione il suo profilo. Siamo andati ai funerali, abbiamo pianto, e siamo andati a ballare. Quando si trattava di buon gusto, mio fratello era il Papa, e dovevi baciare l’anello per avere la sua benedizione. Ci siamo presi per mano e abbiamo ballato nella follia della nostra infanzia, infatti la danza era una specie di ... (Iodonna.it)