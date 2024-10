Napoli, violenza nella notte: otto stranieri feriti, rissa in Piazza Cavour (Di lunedì 14 ottobre 2024) Risse, aggressioni, coltelli e sangue. In poche ore l?altra notte - nel giro di meno di due ore, e precisamente dalle 2,20 alle 4,15 - i carabinieri sono dovuti intervenire per quattro volte Ilmattino.it - Napoli, violenza nella notte: otto stranieri feriti, rissa in Piazza Cavour Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Risse, aggressioni, coltelli e sangue. In poche ore l?altra- nel giro di meno di due ore, e precisamente dalle 2,20 alle 4,15 - i carabinieri sono dovuti intervenire per quattro volte

