Migranti in Albania, partita la prima nave coi migranti destinati ai centri. Schlein: "Alzano le tasse e sperperano un miliardo così?"

Notte di sbarchi a Lampedusa, con quasi 300 persone sbarcate. Troppe anche per la nave Libra della Marina, già partita per il primo viaggio verso l'Albania e i centri per migranti gestiti dall'Italia. Secondo quanto appreso già nei giorni scorsi, infatti, a bordo ci sono 300 posti di cui 200 destinati ai potenziali richiedenti asilo e 100 al personale. Le persone a bordo, di cui non si conosce ancora la nazionalità, sarebbero già state sottoposte a un primo screening per verificare che possano effettivamente essere tradotte nei centri albanesi, dove possono essere trasferiti solo uomini adulti, che non abbiano subito violenze nei paesi di provenienza o transito, e provenienti da Paesi d'origine che l'Italia considera sicuri.

