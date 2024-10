Quotidiano.net - L’analisi di Patuelli. Rilanciare gli investimenti. Non servono nuove tasse

(Di lunedì 14 ottobre 2024)Man mano che ci si inoltra in questo autunno, si chiariscono le prospettive economiche penalizzate dai conflitti in Ucraina, Medio oriente e nel Mar Rosso e dalla recessione in Germania, ma con vari germogli di ripresa in Italia, pur con dati problematici sulla produzione industriale. La preparazione della legge di Bilancio dello Stato, se sarà contenuta la spesa pubblica, appare un po’ meno complessa innanzitutto per il positivo andamento di importanti settori produttivi e dell’occupazione e per le entrate dello Stato che nei primi otto mesi di quest’anno hanno registrato incrementi per oltre 23 miliardi di euro (+6,5%), mentre le previsioni del governo, inviate alla Commissione europea a Bruxelles, indicano per il quadriennio 2024-’27 un aumento complessivo delle entrate dello Stato per circa 125 miliardi.