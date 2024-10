La raccolta fondi di Michelle Comi è stata bloccata «Voleva rifarsi il seno con i soldi dei fan» (Di lunedì 14 ottobre 2024) Negli ultimi anni, l’ascesa degli influencer ha radicalmente trasformato la cultura digitale, creando nuove modalità di interazione tra i creatori di contenuti e il loro pubblico. Tra queste, una pratica che ha suscitato parecchio scalpore è l’utilizzo delle piattaforme di crowdfunding per raccogliere fondi a scopo personale. È il caso di Michelle Comi, influencer e modella attiva su OnlyFans, che ha lanciato una raccolta fondi per finanziare un intervento di mastoplastica additiva. In meno di 24 ore, Comi è riuscita a ottenere una somma considerevole, 15mila euro, grazie alle donazioni della sua vasta fanbase. Con oltre 700mila follower tra TikTok e Instagram, l’influencer aveva chiesto ai suoi seguaci di contribuire con un “piccolo gesto” per cambiare il suo mondo, nel senso più letterale del termine: rifarsi il seno. Donnapop.it - La raccolta fondi di Michelle Comi è stata bloccata «Voleva rifarsi il seno con i soldi dei fan» Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Negli ultimi anni, l’ascesa degli influencer ha radicalmente trasformato la cultura digitale, creando nuove modalità di interazione tra i creatori di contenuti e il loro pubblico. Tra queste, una pratica che ha suscitato parecchio scalpore è l’utilizzo delle piattaforme di crowdfunding per raccoglierea scopo personale. È il caso di, influencer e modella attiva su OnlyFans, che ha lanciato unaper finanziare un intervento di mastoplastica additiva. In meno di 24 ore,è riuscita a ottenere una somma considerevole, 15mila euro, grazie alle donazioni della sua vasta fanbase. Con oltre 700mila follower tra TikTok e Instagram, l’influencer aveva chiesto ai suoi seguaci di contribuire con un “piccolo gesto” per cambiare il suo mondo, nel senso più letterale del termine:il

