Jannik Sinner, dati e numeri di una Shanghai che rende il suo 2024 ancor più enorme (Di lunedì 14 ottobre 2024) Jannik Sinner, ancora una volta. Il suo nome è ormai scolpito nel 2024, perché l'uomo dell'anno è lui, senza nessuna ombra di dubbio possibile. Un'annata che lo sta vedendo sbriciolare svariate quantità di record. Vale la pena ricordarne alcuni, perché dobbiamo ricordare che siamo di fronte a qualcosa di mai visto nella storia del tennis italiano e di raramente accaduto per quel che riguarda il tennis mondiale. Con il successo di ieri, Sinner è diventato il più giovane giocatore a vincere il 1000 cinese, nato nel 2009. Nondimeno, è ancora il più giovane capace di conquistare 3 (i suoi) o più Masters 1000 dallo stesso 2009, quando ci riuscì Rafael Nadal alla soglia dei 23 anni (22 anni e 334 giorni per l'esattezza; 23 e 58 giorni sono quelli di Jannik).

Masters 1000 Shanghai 2024 : montepremi e prize money con Sinner - 533 (100 punti) QUARTI DI FINALE – € 165. Sono presenti davvero tutti i big in Cina, da Carlos Alcaraz ad Alexander Zverev e Daniil Medvedev, fino a Novak Djokovic, al ritorno in campo dopo New York. 007 (1000 punti) The post Masters 1000 Shanghai 2024: montepremi e prize money con Sinner appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Repliche Sinner-Djokovic : orari e quando vederle finale Masters 1000 Shanghai 2024 - Per il serbo è anche la seconda finale annuale dopo quella persa a Wimbledon contro Alcaraz. 00 – Sky Sport Tennis (203); in streaming su Sky Go e NOW. ORARI REPLICHE SINNER-DJOKOVIC SHANGHAI 2024 14. Tutte le informazioni per seguire in replica la finale del Masters 1000 di Shanghai 2024 tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. (Sportface.it)

Sinner conquista anche il Masters 1000 di Shanghai 2024 : montepremi - soldi e ranking - 828 (200 punti) SEMIFINALI – € 291. . 376 (650 punti) VINCITORE – € 986. Jannik si riscatta subito dalla sconfitta della settimana scorsa in finale contro Alcaraz a Pechino, che rimane dunque la sua unica finale delle otto giocate in cui non ha vinto il titolo. MONTEPREMI MASTERS 1000 SHANGHAI 2024 PRIMO TURNO – € 20. (Sportface.it)